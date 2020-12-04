Уряд запускає програму кардинального оновлення парку вантажних вагонів

Кабінет Міністрів запускає програму кардинального оновлення у найближчі 10 років парку вантажних вагонів для Укрзалізниці, понад 90% яких вичерпали заводський термін експлуатації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

«Вивчивши катастрофічну ситуацію на ринку (вантажних вагонів – ред.) та її плачевні наслідки для національної економіки, уряд із залученням широкого кола експертів (у тому числі з міжнародних організацій) та учасників ринку протягом останніх пів року напрацювали програму кардинального оновлення вантажних вагонів залізниці», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, понад 90% вантажних вагонів уже вичерпали термін експлуатації, але продовжують використовуватись. Більша частина з них - виробництва 80-90-их років попереднього століття, а деякі були випущені ще у 1960-их роках. Крім того, останніми роками на територію України було завезено понад 24 тис. старих вантажних вагонів, головним чином з Росії, - і все тому, що в нас немає граничного обмеження віку експлуатації вагонів.

У міністерстві додали, що Україна ризикує «стати місцем для залізничного металобрухту, списаного у сусідніх країнах, де обмеження на експлуатацію діють».

Використання старих вагонів - це й висока небезпека серйозних аварійних ситуацій, і абсолютна невідповідність директивам безпеки ЄС для залізничного транспорту. Більше того, це блокування нових замовлень і скорочення національного виробництва.

Тож за дорученням Прем’єр-міністра було проведено серію нарад за участю Мінінфраструктури, Мінекономіки, Мінстратегпрому, Укрзалізниці та зацікавлених сторін. Наказ Мінінфраструктури став результатом цих консультацій, зазначили в пресслужбі.

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Мета спільних напрацювань - кардинальне оновлення вантажних вагонів за найближчі 10 років, що веде за собою «мільярдні державні замовлення для українських виробників, сотні тисяч робочих місць, додаткове зростання ВВП в розрахунку +2,0% на рік», прогнозують у міністерстві.

Як повідомлялось, Міністерство інфраструктури 12 жовтня оприлюднило проєкт наказу про обмеження в Україні строку експлуатації вантажних вагонів.