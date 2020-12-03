Україна і Бразилія визначили перспективні проєкти у військовій та аерокосмічній сферах
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
Зазначається, що сторони обговорили стратегічну співпрацю двох держав у військово-технічній та оборонній галузі і окреслили перспективні двосторонні проєкти у сфері військово-технічного співробітництва, а також в аерокосмічній галузі.
«Україна та Бразилія мають власні високорозвинуті технології та працюють на ринках третіх країн. Переконаний, що спільними зусиллями нам вдасться підвищити наші конкурентні переваги на зовнішніх ринках», – сказав Жовква.
Він зазначив, що перший Діалог з оборонної промисловості між Україною та Бразилією, який відбувся у розвиток домовленостей президентів України та Бразилії, стає унікальним міждержавним форматом, який, серед іншого, дозволяє встановити безпосередні зв’язки не лише між державними підприємствами, а й приватними компаніями, які працюють у цій сфері.
У цьому контексті заступник керівника Офісу Президента подякував секретарю з питань оборонної продукції Міноборони Бразилії Маркосу Дего за включення до складу офіційної делегації представників відомих у світі компаній Embraer, Taurus Armas, AVIBRÁS, IMBEL, Condor, Kryptus.
Як повідомляв Укрінформ, перший діалог оборонної промисловості Бразилії та України розпочався 1 грудня в рамках офіційного візиту в Україну делегації Федеративної Республіки Бразилія, очолюваної заступником міністра оборони Маркусом Дего Росас Понтіс.