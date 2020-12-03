Україна і Бразилія визначили перспективні проєкти у військовій та аерокосмічній сферах

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрівся з делегацією Бразилії на чолі з секретарем (заступником міністра) з питань оборонної продукції Міністерства оборони Маркусом Дего.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що сторони обговорили стратегічну співпрацю двох держав у військово-технічній та оборонній галузі і окреслили перспективні двосторонні проєкти у сфері військово-технічного співробітництва, а також в аерокосмічній галузі.

«Україна та Бразилія мають власні високорозвинуті технології та працюють на ринках третіх країн. Переконаний, що спільними зусиллями нам вдасться підвищити наші конкурентні переваги на зовнішніх ринках», – сказав Жовква.

Він зазначив, що перший Діалог з оборонної промисловості між Україною та Бразилією, який відбувся у розвиток домовленостей президентів України та Бразилії, стає унікальним міждержавним форматом, який, серед іншого, дозволяє встановити безпосередні зв’язки не лише між державними підприємствами, а й приватними компаніями, які працюють у цій сфері.

У цьому контексті заступник керівника Офісу Президента подякував секретарю з питань оборонної продукції Міноборони Бразилії Маркосу Дего за включення до складу офіційної делегації представників відомих у світі компаній Embraer, Taurus Armas, AVIBRÁS, IMBEL, Condor, Kryptus.

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Як повідомляв Укрінформ, перший діалог оборонної промисловості Бразилії та України розпочався 1 грудня в рамках офіційного візиту в Україну делегації Федеративної Республіки Бразилія, очолюваної заступником міністра оборони Маркусом Дего Росас Понтіс.