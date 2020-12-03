Forex Club спрогнозував курс гривні в разі локдауну

Якщо в Україні буде реалізований сценарій жорсткого карантину, то до його завершення гривня стабілізується в діапазоні 28,25-28,75 грн за долар.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в прес-релізі Forex Club, який передано в розпорядження агентства.

«Якщо в країні буде реалізований сценарій жорсткого карантину, то до його завершення гривня стабілізується в діапазоні 28,25-28,75 грн за долар США. Однак у міру виходу з карантину тиск на гривню буде збільшуватися», - зазначає Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club.

За прогнозами аналітиків ГК Forex Club, курс гривні в грудні коливатиметься в діапазоні 28,4-29,5 грн за долар США. Україна входить у грудень із рекордними рівнями захворювань, госпіталізацій і смертей від COVID-19. Уряд активно готується до жорсткого варіанту карантину, який може тривати 3-4 тижні. В очікуванні цієї події імпортери значно скоротили ділову активність. Тиск на валютному ринку формується з боку нерезидентів, які виводять інвестиції з країни, а також спекулянтами.

"Рух валютного ринку залежатиме від того, на яких рівнях гривня підійде до моменту введення жорсткого карантину і в якому форматі буде проходити карантин. Оскільки такий сценарій призведе до падіння ділової активності, ймовірно, ринок у цей період перейде в вузький торговельний діапазон, спреди роз'їдуться і активність буде мінімальною", - зазначили аналітики.

Негативним фактором для ринку залишається фінансування дефіциту бюджету на 2020 рік, яке може формуватися за рахунок прихованої емісії (через механізми рефінансування і ОВДП). Однак різкого виходу ліквідності на ринки, що могло б посилити тиск на гривню, не відбудеться, прогнозують експерти.

Скоріш за все, на їхню думку, проникнення коштів в економіку буде повільним, а з огляду на слабку ділову активність, така емісія не стане драйвером девальвації, принаймні в поточному році.

"У разі посилення негативних економічних і політичних чинників курс гривні може ослабнути до 29,5 грн за долар США", - припускають аналітики ГК Forex Club.

Як повідомляв Укрінформ, голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія заявив, що уряд розглядає «Інтелектуальний локдаун». У разі його введення він передбачатиме, що різні регіони виходитимуть із нього не одночасно, а залежно від епідеміологічної ситуації.