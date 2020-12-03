Шмигаль запевняє, що бюджет цього року буде виконаний

Поточна економічна ситуація дозволяє Україні виконати бюджет 2020 року.

У цьому запевнив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Податкова служба вже виконала річний план із надходження, митниця поки відстає по планових надходженнях. Цьому є вагомі причини. Нам не з першого разу вдалося змінити менеджмент митниці, щоб прибрати зловживання, корупцію та навести порядок в її роботі», — сказав Шмигаль.

Прем’єр також підкреслив, що для покриття витрат бюджету цього року є ринок зовнішніх і внутрішніх запозичень — традиційні джерела, якими Україна користувалася упродовж років незалежності.

«У нас залишається ще кілька аукціонів з розміщення ОВДП. Звичайно, це будуть коротко- і середньострокові запозичення, і вони будуть дорожче (під 10-13% річних у гривні), ніж кошти МВФ», — зауважив глава уряду.

Як повідомляв Укрінформ, за оперативними даними Державної казначейської служби, у листопаді 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 85,5 млрд грн, розпис виконано на 106,2%, або +5,0 млрд грн.

Фото: КМУ