Медзаклади неефективно використовують гроші - Мінфін

Про це повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Мінфін закликає до максимально ефективного використання коштів. Кожна гривня бюджетних коштів має працювати в інтересах громадян у максимально ефективний спосіб. Враховуючи заплановане збільшення бюджетних видатків на сферу охорони здоров’я до 5% ВВП до 2023 року, Міністерство фінансів очікує від усіх розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у сфері охорони здоров’я, щоб вони максимально ефективно використовували кожну гривню коштів платників податків. Пацієнти мають знати, що держава про них піклується», - сказав Єрмоличев.

Станом на 1 жовтня 2020 року залишки коштів на рахунках 2220 закладів охорони здоров’я, які надають послуги за програмою медичних гарантій, становлять понад 10 млрд гривень.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня Верховна Рада на позачерговому пленарному засіданні ухвалила зміни до держбюджету на 2020 рік, сформувавши Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Обсяг фонду становить 64,7 млрд грн. Таким чином, видатки Міністерства охорони здоров’я збільшено на 15,4 млрд грн із 115,9 млрд грн до 131,3 млрд грн.

У підготовленому до другого читання законопроєкті про державний бюджет України на 2021 рік фінансування Міністерства охорони здоров'я і його програм пропонують збільшити на 2,6%. Зокрема, видатки на медицину передбачено на рівні 159,19 млрд грн. На фінансування апарату МОЗ заклали 35,241 млрд грн, це на 12% більше у порівнянні з показниками проєкту держбюджету, ухваленого у першому читанні. Водночас на програми суспільного здоров'я і заходи з боротьби з епідеміями запропоновано виділити 2,644 млрд грн, це на 2,3% менше, ніж було у першому читанні.