Україна зацікавлена розвивати з Туреччиною проєкти у військовій галузі - Кулеба

Найбільш ефективний шлях співпраці для України й Туреччини - розвиток проєктів спільного виробництва у військово-технічної галузі.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Туреччині, про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами в ході робочого візиту до Анкари.

За його словами, Україна зацікавлена не лише в закупівлі турецьких БПЛА, але й у спільному розвитку цього проєкту шляхом об’єднання технологічних можливостей двох країн.

«Україна зацікавлена не лише в закупівлі «байрактарів», але й у спільному розвитку цього проєкту завдяки об’єднанню технологічних можливостей України та Туреччини… Хочу наголосити, що найбільш ефективним для обох країн буде розвиток проєктів спільного виробництва, і щоб досягнути цього, ми усіляко сприяємо розвитку діалогу між оборонними промисловостями України та Туреччини», - сказав Кулеба.

Міністр висловив задоволення рівнем діалогу між Україною та Туреччиною та назвав ВТС флагманською сферою двосторонньої співпраці.

«Україна дуже задоволена рівнем та динамікою діалогу, який є між Україною та Туреччиною в усіх сферах. У нас багато спільних позицій з політичних питань, безпекових, ми завершуємо перемовини щодо Угоди про вільну торгівлю, розвиваються культурні зв’язки. Безумовно, флагманська сфера нашого співробітництва - це військово-технічна», - сказав він.

Він також повідомив про продовження співпраці у питанні придбання Туреччиною українських двигунів.

«Українські двигуни, на нашу думку й на думку наших турецьких колег, є оптимальним вибором для турецької індустрії й ми працюємо безпосередньо над укладенням відповідного контракту», - сказав Кулеба.

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Як повідомлялося, 2 грудня очільник МЗС України відвідав з одноденним робочим візитом Туреччину.

Україна і Туреччина мають угоду на постачання 12 українських двигунів АІ-450Т, розроблених на ДП «Івченко-Прогрес», для ударних БПЛА Bayraktar Akinci. Ці турецькі БПЛА з двигунами українського виробництва вже пройшли успішні випробування.

Раніше генеральний директор компанії «Укрспецекспорт» Вадим Ноздря повідомив, що Міноборони України, згідно з візією розвитку ЗСУ, планує найближчим часом закупити від 6 до 12 ударних комплексів Bayraktar TB2. У разі їх великовузлової збірки на спільному виробництві в Україні, вартість кожного комплексу (чотири безпілотники та одна базова станція) зменшиться на 35%.