Нацбанк відкликав ліцензії у вісімнадцяти фінустанов

Національний банк України відкликав (анулював) ліцензії на надання фінансових послуг у вісімнадцяти фінансових установ на підставі поданих ними заяв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку на засіданні 27 листопада 2020 року ухвалив рішення щодо відкликання ліцензій:

Відкликано усі наявні ліцензії:

у ТОВ «Фінансова компанія «Глобал трейд», відкликано чотири ліцензії – на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу, надання гарантій;

у ТОВ «Бізнес інвестицій та заощаджень» відкликано одну ліцензію – на надання послуг з факторингу;

у ТОВ «Факторингова компанія «Прем’єра» відкликано одну ліцензію – на надання послуг з факторингу.

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Відкликано декілька з наявних ліцензій:

у ТОВ «Фінансова компанія «Фаворіт» відкликано три ліцензії – на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, надання послуг з фінансового лізингу, надання гарантій, але у фінансової установи залишилась чинна ліцензія на надання послуг з факторингу;

у ТОВ "Фінансова компанія "Є гроші ком" було відкликано дві ліцензії – на надання послуг з фінансового лізингу, надання гарантій, але у фінансової установи залишилися чинні ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, та на надання послуг з факторингу.

Відкликано ліцензію на надання гарантій:

ТОВ "Фінансова компанія "Аміда",ТОВ "Фінансова компанія "АРС-Капітал", ТОП "Фінансова компанія "Валекс-інвест",ТОВ "Гама апгрейд", ТОВ "Капітал проперті", ТОП "Магма капітал", ТОВ "Мані флоу", ТОВ "Просперіті файненшл" , ТОВ "Траст-факторинг", ТОВ "Фінансова компанія "Єдиний простір", ТОВ "Лайфлайн фінанс", ТОВ "Фінансова компанія "Онлайн фінанс", ТОВ "Фінансова компанія "Інвест-сервіс".

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк з 1 липня 2020 року став регулятором ринку набанківських фінансових послуг.