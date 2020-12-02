У проєкті бюджету-2021 недостатньо грошей для фінансування судової системи – ВРП

У Вищій раді правосуддя заявили про недостатність коштів, передбачених проєктом державного бюджету-2021, для фінансування судової системи.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба ВРП.

«Обсяги видатків, передбачених у проєкті закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» для забезпечення діяльності судової влади, не відповідають реальній потребі. На цьому наголошується у листах, які Вища рада правосуддя надіслала керівникам двох парламентських комітетів – з питань правової політики та з питань бюджету», - йдеться у повідомленні.

У ВРП зазначають, що найбільше занепокоєння викликає обсяг видатків на оплату праці суддів і працівників апаратів місцевих та апеляційних судів.

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Наголошується, що напередодні підготовки законопроєкту «Про Державний бюджет України на 2021 рік» ВРП надіслала до уряду пріоритетні завдання фінансового забезпечення судової влади та її незалежності на період 2021–2023 років. З-поміж цих пріоритетів – забезпечення в повному обсязі видатків на виплату суддівської винагороди у визначеному законодавством розмірі, оплату праці працівників апаратів судів, а також нарахування на заробітну плату.

У ВРП інформують, що під час доопрацювання проєкту закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» Комітет ВР з питань правової політики запропонував збільшити видатки загального фонду за бюджетною програмою «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» на 5,6 млрд гривень.

Окремо 10 листопада ВРП звернулася до Мінфіну з проханням врахувати пропозиції Комітету ВР під час підготовки проєкту закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» до другого читання.

«Однак у схваленому Кабінетом Міністрів України та направленому до Верховної Ради України для розгляду у другому читанні законопроєкті ці пропозиції не враховані», - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що 30 листопада Державна судова адміністрація звернулася до ВРП з листом, у якому повідомила, що граничні обсяги видатків ДСА як головного розпорядника бюджетних коштів на 2021 рік становлять 15,653 млрд грн.

«Виходячи з цього, грошовою винагородою в наступному році будуть забезпечені лише 5245 суддів та 22 287 працівників апаратів судів (при фактичній кількості працівників апаратів судів станом на 1 листопада 2020 року – 25 070). Інші видатки споживання апеляційних та місцевих судів забезпечені лише на 29% (447,6 млн грн при потребі 1,5 млрд гривень)», - повідомили у ВРП.

Окрім того, як уточнюється, у своїх листах до голів правового та бюджетного комітетів ВР ВРП звертає увагу на те, що статтею 7 проєкту закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» пропонується встановити з 1 січня 2021 року прожитковий мінімум, зокрема, для працездатних осіб у розмірі 2270 грн, а для визначення базового посадового окладу судді пропонується встановлювати окремий розмір прожиткового мінімуму – 2102 гривні.

Разом з тим, відповідно до частини третьої статті 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» базовий розмір посадового окладу судді становить певну кількість прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, без будь-яких застережень, уточнень та винятків, наголошують у ВРП.

Тож ВРП звернулася до голови Комітету ВР з питань правової політики Андрія Костіна та голови Комітету ВР з питань бюджету Юрія Арістова із проханням посприяти у забезпеченні критично необхідних видатків державного бюджету для ДСА на 2021 рік за бюджетною програмою «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя».

Як повідомлялося, 27 листопада законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2021 рік" до другого читання надійшов до Верховної Ради.

Кабінет Міністрів 26 листопада схвалив проєкт держбюджету-2021 до другого читання та направив його до Верховної Ради.

Верховна Рада 5 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік.