Милованов відкидає запуск «друкарського станка» для гривні

Пряме друкування грошей на сьогоднішні в Україні неможливо.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю LB.ua сказав радник глави Офісу Президента і ексміністр економіки Тимофій Милованов.

«Пряме друкування грошей неможливо. Для цього потрібно змінити закон про НБУ. Змінити його швидко не можна. І краще цього не робити. Тому як би не хотілося, але друкувати гроші безпосередньо не вийде», - заявив Милованов.

Разом з тим він зазначив, що ситуація критична, потрібні гроші.

«Потрібно підтримувати бізнес. Це політичний погляд на речі. Тому я підтримую програми, які зараз запускають, щодо підтримки бізнесу», - заявив ексміністр.

Як повідомляв Укрінформ, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, Україна цього року мала отримати від міжнародних фінансових організацій фінансування в обсязі понад 6 млрд дол., але поки з цих грошей ніхто не почув понад 3 млрд дол.

На 2020 рік бюджетом передбачалися запозичення в розмірі 457 млрд грн, сюди входили як внутрішні запозичення, так і зовнішні. Планувалося, що від МВФ вдасться залучити близько 3,5 млрд дол., Що, своєю чергою, розблокувало б фінансування Світового банку - ще до мільярда. Також в планах - отримати макрофінансову допомогу від ЄС на 500 млн євро плюс 1,2 млрд євро, які ми можемо отримати додатково.