Пакет президентських проєктів на підтримку бізнесу Рада розгляне у п'ятницю - депутат

Пакет законопроєктів Президента про підтримку бізнесу № 4429-4431 буде розглянуто у п'ятницю, 4 грудня.

Про це повідомив перший голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос") в Телеграмі.

"Швидше за все теж за процедурою ad hoc, за основу і в цілому. Щоб встигнути якомога раніше підписати і почати виплачувати гроші підприємцям", - зазначив парламентарій.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №4431 «Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», який передбачає спрямування коштів Фонду боротьби з COVID-19 для підтримки підприємців та найманих працівників.

Напередодні Президент також вніс до Верховної Ради законопроєкти №4429 про соціальну підтримку застрахованих осіб і суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також проєкт закону №4430 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України про соціальну підтримку платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню на території України гострї респіраторної хвороби COVID-19.

24 листопада Президент Володимир Зеленський анонсував реєстрацію законопроєктів про заходи економічної підтримки громадян і бізнесу у зв'язку з карантинними обмеженнями.

За його словами, розроблені експертами законодавчі ініціативи, зокрема, передбачатимуть, що фізичні особи-підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу в розмірі 8 тис. грн. Згідно з розрахунками, понад мільйон громадян України зможуть отримати допомогу за цією програмою, а її загальний обсяг складе близько 10 млрд грн.

Крім того, суб'єкти господарювання отримають разову матеріальну допомогу для збереження робочих місць у сумі, пропорційній часу так званого простою в розмірі до 8 тисяч гривень на одного працівника.

Підприємства, робота яких припиняється через карантин, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників. За словами глави держави, це - майже 1,5 млрд грн для близько 120 тис. юридичних осіб.

Крім того, передбачаються податкові канікули. При посиленні обмежувальних заходів 200 тис. фізичних осіб - підприємців 1-ї групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включаючи єдиний соціальний внесок.