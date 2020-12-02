Відновлення діяльності почалося в усіх секторах небанківського ринку - НБУ

Всі сектори небанківського фінансового ринку почали відновлювати свою діяльність, причому деякі з них вийшли на докарантинні обсяги наданих послуг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що Національний банк підбив підсумки роботи небанківського ринку за дев’ять місяців 2020 року. Аналіз звітності свідчить, що всі сектори цього ринку поступово відновлюють обсяги діяльності, деякі з них – навіть до докарантинного рівня першого кварталу цього року.

Стосовно ринку страхування, у третьому кварталі кількість страхових компаній не змінилася (215 страховиків, з яких 20 займаються виключно страхуванням життя). Триває скорочення обсягів активів страховиків; із початку року вони скоротилися на 4,6% - до 61,6 млрд грн станом на кінець третього кварталу.

Обсяг наданих страхових послуг після падіння в другому кварталі (9,4 млрд грн) у третьому кварталі зріс до 11,9 млрд грн і досяг показників січня-березня. Загалом за 9 місяців 2020 року було надано страхових послуг на 33 млрд грн.

Що ж до ринку кредитних спілок, то їх у третьому кварталі стало на одну менше (327 установ). Також триває зниження кількості членів кредитних спілок. На 30 вересня 2020 року в кредитних спілках налічувалося 442,9 тис. членів, серед них 27,6% активно користуються послугами кредитних спілок.

Водночас обсяг активів кредитних спілок поступово, хоча й несуттєво, зростає. За третій квартал активи становили 2,6 млрд грн, що на 2,5% більше, ніж на початок цього року. Власний капітал кредитних спілок залишається сталим (1,016 млрд грн). Загальне зростання обсягів активів відбувається за рахунок внесків, залучених на депозитні рахунки.

Стосовно фінансових компаній, їхня кількість у третьому кварталі зменшилася на 13 установ – до 1025. Всі установи, які залишили ринок, зробили це добровільно. Водночас обсяги активів фінансових компаній із початку року зросли на 8,1% та на кінець третього кварталу становили 186,9 млрд грн (утричі більше, ніж активи страховиків). Обсяги позик, наданих фінансовими компаніями, та послуг фінансового лізингу навіть перевищили показники першому кварталу.

У третьому кварталі НБУ також зафіксував збільшення кількості юридичних осіб - лізингодавців (+1, загалом 145). Обсяги наданих ними послуг лізингу за липень - вересень зросли до 3,35 млрд грн та перевищили показники попередніх двох кварталів року. При цьому 35 юросіб-лізингодавців із початку року не уклали жодного договору лізингу.

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Кількість ломбардів за третій квартал зменшилася на 2 - до 304 установ. Активи ломбардів із початку року зменшилися на 9% - із 4,35 млрд грн до 4,1 млрд грн, а розмір власного капіталу на кінець вересня становив 1,7 млрд грн.

Обсяги наданих ломбардами позик за липень - вересень зросли до 4,57 млрд грн та перевищили показники першого і другого кварталів (відповідно 4,1 млрд грн та 3,3 млрд грн).

Як повідомляв Укрінформ, із 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.