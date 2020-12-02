Електронні аукціони з продажу держмайна стануть прозорішими - Кабмін

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку проведення електронних аукціонів, що мають зробити електронні аукціони більш прозорими та ефективними для покупців.

Як передає Укрінформ, це передбачає постанова «Деякі питання організації та проведення електронних аукціонів», яка була ухвалена на засіданні уряду 2 грудня, повідомляється на сайті Мінекономіки.

Зокрема, постановою запроваджуються такі новації: можливість здійснення кроку аукціону не лише в ході електронного аукціону, а й на етапі подання закритих цінових пропозицій; встановлення строку повернення сплачених реєстраційних внесків учасникам оператором електронного майданчика; уточнення вимог до операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації; врегулювання питань припинення доступу електронного майданчика до електронної торгової системи; встановлення плати на розвиток електронної торгової системи у відсотках від ціни продажу об’єкта приватизації; уточнення переліку документів, які подаються суб’єктом господарювання комісії для авторизації електронного майданчика; збільшення періоду проведення тестування електронного майданчика адміністратором.

«Рішення уряду зробить електронні аукціони ще більш прозорими та ефективними. Запропоновані новації сприятимуть удосконаленню здійснення процедури приватизації об’єктів держвласності на електронних торгах. Також це надасть змогу покращити рівень обслуговування майданчиків покупців та організаторів аукціонів», - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Як повідомляв Укрінформ, цією ж постановою Кабмін посилив вимоги до операторів електронних майданчиків, що беруть участь в продажу об'єктів малої приватизації, які, зокрема, стосуються статутного капіталу та досвіду діяльності оператора.