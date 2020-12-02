Мала приватизація: Кабмін посилив вимоги до операторів електронних майданчиків

Кабінет Міністрів посилив вимоги до статутного капіталу та досвіду діяльності операторів електронних майданчиків, що беруть участь у продажу об'єктів малої приватизації.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідна постанова була ухвалена на засіданні уряду 2 грудня.

Згідно з проєктом постанови, встановлюються більш детальні мінімальні вимоги до операторів електронних майданчиків, які планують підключитися до електронної торгової системи. Необхідність таких змін пояснюється тим, що на сьогодні електронним майданчикам достатньо підтвердити свою відповідність лише технічним вимогам системи.

З урахуванням аналізу проблем, оператори електронних майданчиків тепер будуть зобов'язані мати чинний засіб криптографічного захисту, що підтверджує автентичність доменного імені, на якому розміщено майданчик.

Крім того, оператор тепер зобов'язаний мати не менше 6 працівників для забезпечення належного процесу проведення електронних аукціонів, а також колцентр із відповідним програмним забезпеченням та застосуванням технології ІР-телефонії.

Також операторів зобов'яжуть розробити та розмістити на своєму сайті інструкції для користувачів майданчика.

Ще одна вимога стосується репутаційних ризиків. Оператор повинен мати бездоганну ділову історію в розумінні закону про відмивання доходів, не мати зафіксованих порушень правил добросовісної конкуренції.

Крім того, відтепер оператори електронних майданчиків повинні мати досвід роботи на ринку не менше 1 року.

Як повідомлялось, 31 березня 2017 року в електроній торговельній системі ProZorro. Продажі було розпочато реалізацію майна державних та комунальних підприємств по всій Україні. Нині у перелік на ProZorro. Продажі внесено 40 попередньо авторизованих електронних майданчиків.