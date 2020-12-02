Детінізація та ліквідація корупції: Шмигаль назвав статті наповнення бюджету-2021

У наступному році ключові податкові ставки не будуть підвищуватись, а наповнення бюджету відбуватиметься завдяки детінізації економіки і ліквідації корупційних схем у податковій та на митниці.

Про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ключові податкові ставки, такі як ЄСВ, ПДФО, ПДВ та військовий збір, залишаються незмінними. Зростання доходів бюджету на більш як 100 млрд грн буде забезпечено завдяки відновленню та детінізації економіки, а також остаточної ліквідації всіх схем у податковій та на митниці", - заявив Шмигаль.

Він додав, що наразі робота з ліквідації корупційних схем на митниці та у податковій триває, і свідченням цього є виконання держбюджету за січень-листопад на 100%.

"У листопаді фактичне виконання бюджету становило 110%. При цьому станом на 1 грудня на єдиному казначейському рахунку знаходиться понад 20 млрд грн. Наприклад, у 2018 році ця сума складала 17,2 млрд грн. Тобто, усі заяви, що держава не виконує всі зобов'язання, - це маніпуляції. Усі виплати будуть і надалі здійснюватись вчасно та в повному обсязі", - наголосив Прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Кабінет Міністрів затвердив до другого читання проєкт Державного бюджету на 2021 рік та передав його на розгляд Верховної Ради.