Профспілка «Антонова» позиватиметься до суду через створення наглядової ради

Профспілка авіабудівників України (ПАУ) на державному підприємстві «Антонов» ухвалила рішення звернутися до суду з вимогою визнати протиправними дії Укроборонпрому щодо створення на підприємстві наглядової ради.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні профспілкового комітету ПАУ на ДП «Антонов», повідомляється на сторінці профспілки в Телеграмі.

"Звернутися до суду щодо визнання протиправними дій ДК "Укроборонпром" щодо створення Наглядової Ради на підприємстві; звернутися до ЦК ПАУ та Асоціації "Укравіапром" за підтримкою своїх позовних вимог", - ідеться у рішенні.

Також, вирішено звернутися до Укроборонпрому щодо призначення Сергія Бичкова генеральним директором ДП "Антонов" на постійній основі.

Крім того, профспілка вирішила повторно звернутися до Кабінету Міністрів України щодо неохідності передачі ДП "Антонов" до сфери управління Мінстратегпрому.

"У разі незадоволення вимог найближчим часом, трудовий колектив ДП "Антонов" готовий вийти на акцію протесту", - попереджають у профспілці.

Як повідомлялося, 5 листопада у ДП "Антонов" змінили керівника. Новим в. о. гендиректора став Сергій Бичков, який раніше обіймав посаду віцепрезидента – виконавчого директора держпідприємства. Попередній президент ДП «Антонов» Олександр Лось, який очолював підприємство з початку червня 2020 року, подав у відставку за власним бажанням, яку Укроборонпром прийняв 4 листопада.

В Укроборонпромі заявили, що за запитом спецслужб на АНТК "Антонов" було проведено аудит щодо можливих порушень. Проведення аудиту профінансував уряд Франції на суму 900 тис євро. За підсумками аудиту було рекомендовано створити на підприємстві наглядову раду.

У свою чергу, професійні об'єднання авіагалузі - Асоціація «Укравіапром», Об'єднання організацій роботодавців авіаційної промисловості України та Профспілка авіабудівників України - заявили, що створення наглядової ради на унітарному підприємстві суперечить законодавству України.

Також, експерти галузі неодноразово заявляли, що останні кілька років на керівництво державних літакобудівних підприємств часто призначалися непрофесіонали, що призвело до повної зупинки виробництва повітряних суден і спотворення моделі управління промисловим комплексом.