Зеленський підписав закон про роботу Державного аграрного реєстру

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо функціонування Державного аграрного реєстру, який спростить надання таргетованої державної підтримки для сільгоспвиробників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Згідно із законом, Державний аграрний реєстр ведеться за рахунок коштів державного бюджету шляхом добровільного внесення до нього виробниками сільгосппродукції достовірних відомостей про себе.

Закон також розширює коло потенційних одержувачів державної підтримки. Зокрема, передбачається можливість підтримки підприємств, які займаються аквакультурою, ведуть органічне виробництво, використовують зрошення, вирощують овочі, плоди та ягоди.

Окрім того, запроваджується можливість підтримки виробників, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 5 листопада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» та інших законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції» № 985-IX.