Енергомашспецсталь до кінця року завершить постачання обладнання австрійській компанії

На краматорському ПАТ «Енергомашспецсталь» (ЕМСС) виконується контракт на постачання валків австрійській компанії Primetals Technologies, завершити постачання планується до кінця поточного 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба ЕМСС, передає Укрінформ.

«Енергомашспецсталь продовжує виробництво обладнання для австрійської компанії Primetals Technologies. У рамках підписаних зобов'язань наше підприємство виготовить для австрійського замовника 16 опорних валків загальною вагою 700 тонн. Відвантаження обладнання поки що планується на другу декаду грудня», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці валки призначені для будівництва гарячепрокатного стану «2400».

На підприємстві в листопаді, в механообробному цеху ПАТ «ЕМСС», за участю представника замовника, інспектора контролю якості Primetals Technologies Майкла Мар відбулося приймання першої партії виготовленого обладнання.

Інспектор підтвердив відповідність виготовлених деталей вимогам замовника, нарікань до якості продукції не було. Всього експертом було оглянуто 8 валків загальною масою 350 тонн.

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ПАТ «Енергомашспецсталь» (м.Краматорськ, Донецька обл.) - найбільший український виробник спеціальних литих і кованих виробів індивідуального і дрібносерійного виробництва для металургії, суднобудування, енергетики. Підприємство експортує продукцію у більш як 50 країн. За 2019 рік підприємство реалізувало виробленої продукції на суму 1,94 млрд грн.