Укрексімбанк видав перший кредит експортеру під покриття ЕКА

Укрексімбанк видав перший кредит черкаському виробнику ТОВ «Сентрал Фіш» під покриття українського Експортно-кредитного агентства (ЕКА).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.

Державний Укрексімбанк у рамках співпраці з Експортно-кредитним агентством підписав кредитний договір щодо надання фінансування черкаському виробнику ТОВ «Сентрал Фіш» для забезпечення виконання зовнішньоекономічного контракту на поставку рибних консервів до Середньої Азії. Замовником продукції є один з найбільших дистриб’юторів продуктів харчування в Узбекистані компанія Garmoniya Food Trade.

«Договір передбачає надання Укрексімбанком кредитних коштів у розмірі 2,5 мільйони гривень строком на 12 місяців для закупівлі сировини, матеріалів і тари, а також інших господарських витрат позичальника. Забезпеченням за проектом є страхове покриття Експортно-кредитного агентства, спільно з яким здійснюється передекспортне фінансування. Джерелом погашення кредиту стане виручка від продажу експортованого товару», - зазначив директор Департаменту середнього бізнесу, муніципалітетів та комунального сектору Укрексімбанку Семен Пускай.

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Основними видами діяльності ТОВ «Сентрал Фіш» з виробничою базою в м. Черкаси є виготовлення за повним технологічним циклом та реалізація рибних консервів. З 2010 року товариство працює на зовнішніх ринках, а з 2015 року включено до переліку підприємств України, які мають право експортувати рибну продукцію до Європейського Союзу. В своїй діяльності підприємство використовує дику рибу, виловлену в Атлантичному океані, Балтійському та Чорному морях, а також прісноводних видів, яка вирощуються в українських рибних господарствах.