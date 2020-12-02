Нацбанк виключив чотири компанії з Держреєстру фінустанов

Національний банк України виключив із Державного реєстру фінансових установ чотири компанії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку на засіданні 27 листопада 2020 року ухвалив рішення про виключення з Державного реєстру фінансових установ АТ «Гарант-система», ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», ТОВ «Укрпозика» та Повне товариство «Ломбард Хохич М. Д. і компанія» на підставі поданих ними заяв.

У Нацбанку зазначають, що у листопаді анулювано всі ліцензії ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» та ТОВ «Укрпозика» за їх власними заявами. Обидві компанії мали ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту.

Також за власною заявою була анульована ліцензія «Ломбард Хохич М. Д. і компанія». Станом на 30 вересня 2020 року обсяг активів установи становив 1,1 млн грн або 0,03% від загального обсягу активів ломбардів (4,1 млрд грн).

Крім того, у вересні цього року за власною заявою АТ «Гарант-система» було анульовано всі ліцензії компанії. У березні цього року Загальні збори акціонерів компанії прийняли рішення про зміну основних видів діяльності на ті, що не пов’язані з послугами в сфері страхування. Компанія зазначила, що передала страховий портфель іншим страховим компаніям.

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АТ «Гарант-система» переважно займалася страхуванням від нещасних випадків (частка у валових страхових преміях - 37,6%), наземного транспорту (крім залізничного) (23,5%), відповідальності перед третіми особами, іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону України «Про страхування» (19,9%) та страхуванням сільськогосподарської продукції (14,8%). Станом на останню звітну дату, а саме на 31 березня 2020 року, у компанії не було зобов’язань за договорами страхування чи перестрахування.