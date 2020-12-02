До загального фонду держбюджету у листопаді надійшло на 5 мільярдів більше від плану

За оперативними даними Державної казначейської служби, у листопаді 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 85,5 млрд грн, розпис виконано на 106,2% або +5,0 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За платежами, справляння яких контролює ДПС, надходження становили 53,3 млрд грн, затверджений показник виконано на 111,6%, або +5,5 млрд грн.

Перевиконання платежів відбулося за рахунок податку на додану вартість (+6,3 млрд), рентної плати за користування надрами (+1,4 млрд), податку на доходи фізичних осіб та військовий збір (+1,0 млрд) та акцизного податку з вироблених в Україні товарів (+0,4 млрд).

Находження до загального фонду держбюджету митних платежів становили 29,8 млрд грн, або 100,2% від місячного розпису.

Вперше з початку поточного року, наростаючим підсумком, виконаний розпис надходжень до загального фонду державного бюджету. Так, за січень-листопад 2020 року при розписі 802,6 млрд грн до бюджету надійшло 805,9 млрд грн, виконання становить 100,4%, або +3,3 млрд грн.

Державна податкова служба України за підсумками січня-листопада вже перевиконала річний показник розпису до загального фонду державного бюджету. При річному розписі 458,3 млрд грн по платежах загального фонду державного бюджету, закріплених за ДПС, надійшло 472,8 млрд грн, виконання становить 103,1%, або +14,5 млрд грн.

За 11 місяців державний бюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 117,2 млрд грн, у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у сумі 130,7 млрд грн при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 236,9 млрд грн.

Всього державні внутрішні запозичення за січень-листопад 2020 р. становили 275,6 млрд грн (78,3% від плану). При цьому, платежі з погашення державного боргу склали 357,4 млрд грн (98,1% плану), платежі з обслуговування – 117,3 млрд грн (94,6% плану).