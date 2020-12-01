Україна та Бразилія домовились про співпрацю в оборонно-промисловій галузі

Перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Валерій Іващенко та заступник міністра оборони Бразилії Маркус Дего Росас Понтіс підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо науково-технічного співробітництва й комерціалізації оборонної продукції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України у Фейсбуці.

Віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський зазначив, що розглядає співробітництво між Україною та Бразилією як взаємодоповнююче, адже обидві країни мають що запропонувати одна одній.

«Це буде дорога з двостороннім рухом. Наші країни започатковують новий напрямок співробітництва, який має великі перспективи. У нас уже є досвід співпраці, зокрема під час реалізації міжнародного проекту «Циклон -4". Ми пізнали один одного і зрозуміли, тепер наша співпраця вийде на новий рівень", – зауважив Уруський.

Віцепрем’єр також висловив сподівання, що співпраця з бразильськими партнерами в оборонно-промисловій галузі сприятиме завантаженню вітчизняного ОПК, що зазнав втрат через світову пандемію.

Як повідомляв Укрінформ, Перший діалог оборонної промисловості Бразилії та України розпочався 1 грудня в рамках офіційного візиту в Україну делегації Федеративної Республіки Бразилія, очолюваної заступником міністра оборони Маркусом Дего Росас Понтіс.