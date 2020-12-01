У Євросоюзі зацікавились видобувною галуззю України

Європейський Союз висловив зацікавленість видобувною галуззю України, вважає, що Україна може стати надійним партнером у постачанні сировини ресурсів та продуктів її переробки.

Як передає Укрінфоррм, про це йшлося під час другого засідання робочої групи щодо співпраці у сфері видобувної промисловості Промдіалогу Україна – ЄС, повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Сторона ЄС висловила зацікавленість видобувною галуззю України, особливо у розрізі переліку стратегічних сировинних ресурсів ЄС, та погодилась, що Україна може стати надійним партнером у створенні ланцюгів сталого постачання сировинних ресурсів та продуктів переробки сировини», - йдеться у повідомленні.

В ході засідання Українська сторона представила позицію щодо актуального стану видобувної галузі разом з можливими пріоритетними для України проєктами. Учасники засідання ознайомились із перспективами розвитку галузі та змінами у законодавстві щодо спрощення процедури залучення інвесторів. Також вони обговорили стан виконання спільної дорожньої карти, питання формування політики у сфері видобувної промисловості, подальшу діяльність у створенні ланцюжків доданої вартості, у тому числі, можливості спільних проєктів за сприяння Єврокомісії, відповідні фінансові та інвестиційні програми.

У заході взяли участь представники Мінекономіки, Міндовкілля та Держгеонадр, МЗС, СКМУ, Представництва України при ЄС, офісу “UkraineInvest”, компаній видобувної галузі України, а також представники Генерального директорату "Внутрішній ринок, промисловість, підприємництво та малі і середні підприємства" (DG GROW) Європейської Комісії, ЄБРР, ЄІБ, інших інституцій ЄС.