З 1 грудня тариф на передачу електроенергії для Укренерго збільшився на третину

З 1 грудня, відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищився тариф на передачу електроенергії Укренерго.

Як передає Укрінформ, таке рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні 4 листопада.

До 1 грудня тариф компанії становив 240,23 грн за МВт-год., відтепер він підвищується до 312,76 грн за МВт-год. через зростання вартості витрат системного оператора в рамках механізму ПСО та наявності фінансового дефіциту. Однак новий тариф на передачу не дозволить повністю покрити фінансовий дефіцит Укренерго, а тому частина цього дефіциту буде врахована у тарифі на передачу у наступному році.

Читайте також: Укренерго залучатиме на вигідних умовах кредити для збалансування ринку електроенергії

Як повідомляв Укрінформ, збиток «Укренерго» за 3 квартали цього року сягнув близько 28 млрд грн; більша його частина виникла через виконання компанією спеобов’язків на ринку електроенергії. 11 липня 2020 року НКРЕКП уже збільшувала тариф на передачу у 1,5 раза, до 240,23 грн за МВт-год.

Виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Бойко на своїй першій пресконференції заявив, що через зростання тарифу на передачу буде переглядатися і тариф для населення, оскільки він не покриває навіть вартості доставки електроенергії до домогосподарств.