МАУ 4 грудня запустить рейс Київ — Делі

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» 4 грудня запустить рейс Київ — Делі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку МАУ у Фейсбуці.

«В'їзд в Індію дозволений лише певним категоріям пасажирів. Перед подорожжю, будь ласка, ознайомтеся з правилами прибуття країни призначення. За виконання всіх застосованих законів щодо виїзду, в'їзду та транзиту країни відправлення та прибуття відповідає пасажир», - зазначили в авіакомпанії.

Як повідомляв Укрінформ, МАУ відкриє з 17 грудня рейси з Києва до одного з найбільших аеропортів Європи «Хітроу» (Велика Британія), і таким чином частота рейсів до Лондона збільшиться з трьох до шести на тиждень.