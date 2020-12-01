Фінустанови песимістично оцінюють перспективи сектору на наступні пів року - НБУ

Фінансові установи України вважають стан фінансового сектору задовільним і на наступні шість місяців переважають песимістичні очікування.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати "Опитування про системні ризики фінансового сектору" за листопад 2020 року, повідомляє пресслужба НБУ.

Учасники опитування здебільшого песимістично оцінюють перспективи фінсектору на наступні пів року. Проте частка респондентів, які мають негативні очікування, помітно зменшилася: з 71% – у травні 2020 року, до 48% – зараз.

Оцінка загального рівня ризику у фінансовому секторі залишається негативною з травня 2018 року. Два опитування поспіль приблизно третина респондентів вважають рівень ризику високим чи дуже високим.

Зазначається, що поточне опитування вкотре засвідчило – корупція, діяльність правоохоронних органів та судової системи залишаються фактором високого або дуже високого ризику для фінансового сектору. Так вважають 91% керівників опитаних фінустанов, а баланс відповідей найгірший за весь період опитувань з травня 2018 року.

Респонденти також вказали на стрімке зростання ризиків стану співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та загострення політичної та соціальної ситуації в країні. Економічні ризики, що домінували у травневому опитуванні, відійшли на другий план. Попри високу оцінку загроз для фінансової системи, ризики доступності фондування та банкрутства, на думку респондентів, є найменш вагомими.

Схильність фінустанов до ризику за останні пів року загалом незначно знизилась, про це зазначило 22% топменеджерів.

Опитування проводилося з 11 до 25 листопада 2020 року. Участь у ньому взяли керівники 19 банків, 12 страхових та 2 інвестиційні компанії.