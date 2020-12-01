Оборонний діалог України та Бразилії відкриває нові можливості торгівлі та експорту – Кулеба
Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у виступі на відкритті Першого діалогу оборонної промисловості між Україною та Бразилією у Києві
«Сьогодні ми започаткували нову сторінку співробітництва України та Бразилії у сфері оборонної промисловості. Це нові можливості для українського експорту та торгівлі», - сказав Кулеба.
За словами міністра, співробітництво України та Бразилії має не обмежуватися лише двосторонньою торгівлею, а і передбачати амбітні плани спільного виходу на ринки третіх країн, зокрема в Латинській Америці, Азії, Африці та Європі.
«Цей діалог закладає надійну основу для взаємовигідного довготривалого співробітництва між представниками оборонних відомств і підприємств наших двох країн», - зазначив міністр.
Кулеба заявив, що консультації з бразильською стороною вже засвідчили зацікавленість бразильських підприємств сфери оборонно-промислового комплексу у встановленні діалогу з Україною. «Такий діалог Бразилія веде тільки з п’ятьма країнами: Аргентина, США, Португалія, Франція та Індія», - акцентував дипломат.
За його словами, потужним поштовхом для розвитку українсько-бразильського партнерства має послужити візит Президента Бразилії в Україну, який планується провести наступного року.
Як повідомляв Укрінформ, Перший діалог оборонної промисловості Бразилії та України розпочався 1 грудня в рамках офіційного візиту в Україну делегації Федеративної Республіки Бразилія, очолюваної заступником міністра оборони Маркусом Дего Росас Понтіс.