Надійшли перші додаткові польські дозволи на вантажні перевезення - Криклій

Перші 2500 додаткових польських дозволів на вантажні перевезення із 5000 вже надійшли до Державної служби України з безпеки на транспорті (Уктрансбезпеки).

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Телеграмі.

За його словами, їх бронювання здійснюватиметься через e-transport.gov.ua. Укртрансбезпека здійснить введення дозволів до електронної системи, коли всі бланки будуть доставлені на пункти видачі дозволів (ПВД).

Відтак 1500 універсальних дозволів надійшли до: ПВД «Ковель» - 500 шт; ПВД «Львів» - 600 шт; ПВД «Бориспіль» - 200 шт; ПВД Коростень» - 100 шт; ПВД «Хмельницький» - 50 шт; ПВД «Вінниця» - 50 шт.

1000 транзитних дозволів надійшли до: ПВД «Ковель» - 400 шт; ПВД «Львів» - 250 шт; ПВД «Бориспіль» - 150 шт; ПВД Коростень» - 100 шт; ПВД «Хмельницький» - 25 шт; ПВД «Вінниця» - 25 шт; ПВД «Ужгород» - 50 шт.

Як повідомляв Укрінформ, 22 листопада Криклій повідомив, що Польща виділить 5 тис. додаткових дозволів для українських вантажних перевізників на 2020 рік (1500 універсальних, 3500 транзитних).

Читайте також: Укрзалізниця та DHL розвиватимуть вантажні перевезення з Китаю до Європи

Загалом Польща у 2020 році видала 160 тис. дозволів та 4 711 додаткових дозволів для перевезень українських вантажів до Польщі або транзитом через Польщу. У 2019 році Прольща також видала 160 тис. дозволів та ще 15 тис. додаткових дозволів. У 2018 році українські вантажні перевізники отримали 200 тис. польських дозволів.