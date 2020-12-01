Нафта дешевшає через перенесення засідання ОПЕК+

Ціни на нафту знижуються у вівторок, 1 грудня, на тлі несподіваного перенесення засідання ОПЕК+ з 1 на 3 грудня.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $47,54 за барель, що на $0,34 (0,71%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,28 (0,62%) - $45,06 за барель. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $47,55 і $45,34 відповідно.

У листопаді Brent подорожчала на 27%, WTI - на 26,7%.

Група ОПЕК+ відклала переговори про політику видобутку нафти на наступний рік до 3 грудня. Ключові гравці альянсу все ще не дійшли згоди про те, скільки нафти їм треба добувати на тлі слабкого попиту.

Деякі країни вважають, що попит на нафту є дуже слабким для того, щоб можна було знімати діючі обмеження на видобуток, у той час як інші хочуть нарощувати виробництво, користуючись зростанням цін, що відбувалося за новинами про прорив у розробці вакцин від COVID-19

"ОПЕК+ у глухому куті, оскільки європейські та американські індикатори показують, що попит на нафту залишається слабким, в той час як ситуація в Азії краще. Незважаючи на сигнали глибоких протиріч в ОПЕК+, той факт, що вони взяли два додаткові дні на переговори, можна вважати позитивним сигналом", - відзначає аналітик з сировинного сектору Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.

Згідно з існуючими домовленостями, в січні група має збільшити виробництво сировини на 1,9 млн барелів/добу (б/д). Але оскільки попит все ще перебуває під тиском пандемії, ОПЕК+ розглядає можливість продовження поточних скорочень на перші місяці наступного року.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 47,51 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 47,59 долара за барель, що на 29 центів нижче рівня закриття торгів ($47,88).