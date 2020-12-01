Нафта дешевшає через перенесення засідання ОПЕК+
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $47,54 за барель, що на $0,34 (0,71%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,28 (0,62%) - $45,06 за барель. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $47,55 і $45,34 відповідно.
У листопаді Brent подорожчала на 27%, WTI - на 26,7%.
Група ОПЕК+ відклала переговори про політику видобутку нафти на наступний рік до 3 грудня. Ключові гравці альянсу все ще не дійшли згоди про те, скільки нафти їм треба добувати на тлі слабкого попиту.
Деякі країни вважають, що попит на нафту є дуже слабким для того, щоб можна було знімати діючі обмеження на видобуток, у той час як інші хочуть нарощувати виробництво, користуючись зростанням цін, що відбувалося за новинами про прорив у розробці вакцин від COVID-19
"ОПЕК+ у глухому куті, оскільки європейські та американські індикатори показують, що попит на нафту залишається слабким, в той час як ситуація в Азії краще. Незважаючи на сигнали глибоких протиріч в ОПЕК+, той факт, що вони взяли два додаткові дні на переговори, можна вважати позитивним сигналом", - відзначає аналітик з сировинного сектору Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.
Згідно з існуючими домовленостями, в січні група має збільшити виробництво сировини на 1,9 млн барелів/добу (б/д). Але оскільки попит все ще перебуває під тиском пандемії, ОПЕК+ розглядає можливість продовження поточних скорочень на перші місяці наступного року.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 47,51 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 47,59 долара за барель, що на 29 центів нижче рівня закриття торгів ($47,88).