Нацбанк відтермінував кінцевий термін подання банками планів відновлення діяльності

Національний банк України відтермінував до 1 березня 2021 року кінцевий термін подання банками планів відновлення діяльності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Раніше цей термін був встановлений для системно важливих банків – до 1 грудня 2020 року та для банків, які не є системно важливими, – до 20 грудня 2020 року.

Подання банками перших планів відновлення діяльності до НБУ здійснюватиметься у тестовому режимі.

Ці зміни передбачені постановою Правління Національного банку України від 30 листопада 2020 року №152 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 3 квітня 2020 року №46".

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Як повідомляв Укрінформ, у липні 2019 року Національний банк запровадив вимоги до розроблення планів відновлення діяльності банків України та банківських груп. Розроблення планів, які будуть містити реалістичні варіанти відновлення фінансової стійкості в разі суттєвого погіршення фінансового стану або настання стресової ситуації, сприятиме стабілізації роботи цих установ в умовах кризи.