Глава Токійської фондової біржі пішов у відставку через зупинку торгів

Керівник Токійської фондової біржі Міяхара Коїтіро пішов у відставку, взявши таким чином на себе відповідальність за нещодавню зупинку торгів, яка сталася в жовтні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Коїтіро пішов на цей крок у зв'язку з тим, що 1 жовтня біржа припинила торги на весь день через технічний збій.

Оскільки відставка набирає чинності негайно, обов'язки керівника біржі поки що виконуватиме Кійота Акіра, головний директор материнського підприємства біржі, Japan Exchange Group.

Сам Кійота має намір піти на 50-відсоткове скорочення власної зарплати протягом чотирьох місяців на знак відповідальності за збій. Величину винагороди за роботу інших членів вищого керівництва також буде знижено.

Про це було оголошено після того, як Управління з питань фінансових операцій раніше цього ж дня направило Токійській фондовій біржі і її материнському підприємству розпорядження покращити ведення бізнесу.

Управління розпорядилося, щоб вони вжили всебічних заходів для того, щоб не допустити повторення подібної ситуації. Інспекція, проведена управлінням, виявила вади внутрішнього менеджменту біржі.

Як повідомляв Укрінформ, 1 жовтня Токійська фондова біржа вперше з 1999 року призупинила торги на весь день через збій в апаратурі.

Фото: Bloomberg