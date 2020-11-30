Будівництво причалу-довгобуду в Одеському порту планують завершити до кінця року

Будівництво нового причалу в Одеському морському порту, яке розпочалось близько 10 років тому, планують завершити до кінця 2020 року.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури, про це повідомив начальник адміністрації Одеського морського порту Руслан Сахаутдінов.

«Сьогодні перед нами стоїть амбітне завдання — завершити проєкт з будівництва причалу 1-з до кінця поточного року. Думаю, у нас вийде. На даний час в інтенсивному темпі йдуть завершальні роботи. На об'єкті одночасно працюють близько 8-ми підрядників, виробляються проколи для мереж, прокладаються мережі всіх видів, облаштовується КНС і пісковловлювачі, укладається асфальтне покриття, готуються відбійні пристрої тощо», - сказав він.

Сахаутдінов також розповів, що причал 1-з близько 10 років "значився як об'єкт незавершеного будівництва". За його словами, до кінця цього року заплановано завершити монтаж інженерних комунікацій на об’єкті та перейти до отримання документів на введення споруди в експлуатацію.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зауважив, що проєкт з будівництва причалу завершують завдяки державним програмам та співпраці з міжнародними фінансовими партнерами

«Цьогоріч завдяки різним державним програмам та співпраці з нашими постійними міжнародними фінансовими партнерами ми завершуємо ключові інфраструктурні об’єкти, які до цього не добудовувалися роками. Новий причал 1-з Одеського морського порту – якраз один із таких. Не одна попередня влада не змогла завершити цей довгобуд близько 10 років, і сьогодні зусиллями АМПУ, керівництва порту та підрядників за активної підтримки ЄБРР і приватних партнерів готовність об’єкту складає 93%», - наголосив Криклій.

У Мінінфраструктури зауважують, що компанія «Мастбуд» вже заасфальтувала залізобетонну основу нового причалу.

"На об'єкті повністю завершено монтаж плит перекриття і т.зв. шапкового бруса в тилу причалу. Наразі завершується комплекс робіт з прокладання інженерних мереж водопроводу та каналізації, облаштування каналізаційно-насосної станції (КНС) і системи зливоприймальних лотків. Найближчими днями на об’єкті розпочнеться укладання рейок для пересування суднонавантажувальної машини», - додають у міністерстві.

Наголошується, що будівництво причалу 1-з є частиною великого інвестиційного проєкту, який Адміністрація морських портів України реалізує спільно з компаніями «Бруклін-Київ» і «Луї Дрейфус Україна» за підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку. Сума інвестицій складає більше $100 млн, а пропускна здатність майбутнього причалу — 4 млн тонн на рік. У готовому вигляді об’єкт матиме довжину 254 м, ширину 35 м та глибину біля кордону 12 м з перспективою до 13,5 м.

До кінця цього року заплановано завершити монтаж інженерних комунікацій на об’єкті та перейти до отримання документів на введення споруди в експлуатацію. «Таким чином, адміністрація порту виконає всі зобов'язання за проєктом перед своїми партнерами — приватними компаніями, які побудували на Андросовському молу сучасний комплекс з перевалки зерна», - підсумував Сахаутдінов.