Разумков сподівається, що Рада цього тижня розгляне проєкти Президента щодо підтримки бізнесу

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив сподівання, що парламент зможе на поточному пленарному тижні розглянути законопроєкти Президента щодо підтримки бізнесу в період карантину.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це спікер заявив під час засідання погоджувальної ради 30 листопада.

«Щодо законопроєктів, пов'язаних із допомогою бізнесу. Вони були внесені Президентом держави на минулому тижні. Це пакет з трьох законопроєктів. Він охоплює роботу декількох комітетів одразу. Також сьогодні зранку на зустрічі з представниками депутатських фракцій та груп ми їх проговорили. Там є деякі аспекти, але в цілому майже всі погодилися застосувати таку ж процедуру ad hoc, «ковідну процедуру», - зазначив Разумков.

Він додав, що наразі очікує на відповідь фракції «Опозиційна платформа - За життя», оскільки для застосування цієї процедури, потрібна згода всіх депутатських фракцій і груп.

Після цього, за словами Разумкова, Рада зможе розглянути ці законопроєкти на поточному пленарному тижні.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 24 листопада анонсував реєстрацію законопроєктів щодо заходів економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Так, Глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкти №4429 про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також проєкт закону №4430 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Окрім того, Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті законопроєкт №4431 про внесення змін до держбюджету України на 2020 рік, який передбачає спрямування коштів Фонду боротьби з COVID-19 на підтримку підприємцям і найманим працівникам.