НБУ надав рефінансування 4 банкам на 5,8 мільярда

Національний банк України минулого тижня надав рефінансування чотирьом банкам на 5,785 млрд грн під 6% річних.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані НБУ.

27 листопада 2020 року відбувся кількісний тендер із рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 4-х банків на суму 5 785,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк 20 листопада надав рефінансування двом банкам на 600 млн грн під 6% річних.