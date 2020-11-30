ПриватБанк подає апеляцію на рішення суду щодо офісу у Дніпрі

ПриватБанк подає апеляцію на рішення Дніпропетровського обласного господарського суду щодо офісу НВ ТОВ «Океанмаш», стосовно позбавлення банка права власності на одну з будівель в Дніпрі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті банку.

ПриватБанк подає апеляцію на рішення Господарського суду Дніпропетровської області за позовом НВ ТОВ «Океанмаш», яким суд підтримав спробу позбавити банк права власності на одну з будівель головного офісу в Дніпрі. Як повідомили у банку, 26 листопада суд в повному обсязі задовольнив позовні вимоги компанії, яка претендує на офісне приміщення, що перебуває у власності банку. Згідно із заявою ПриватБанку, будівля «Океанмашу» як предмет іпотеки на законних підставах перейшла у власність банку до націоналізації, у серпні 2016 року. І така судова тяжба, стверджується у повідомленні, є черговою спробою дестабілізувати роботу ПриватБанку, ще однією міною уповільненої дії, закладеною при оформленні переходу заставного майна у власність банку до націоналізації.

У банку наголошують, що судові суперечки навколо права власності на один з офісів банку, в якому до введення карантину працювало півтори тисячі співробітників, не вплинуть на поточну діяльність банку і безперебійну роботу його сервісів. З березня 2020 року співробітники працюють дистанційно, а в разі подальшого негативного розвитку судового розгляду щодо цього об'єкту співробітники будуть розміщені в інших офісах банку.