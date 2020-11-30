Укрзалізниця удосконалила технологію контейнерних перевезень

Укрзалізниця вдосконалила технологію організації контейнерних поїздів для задоволення потреб усіх учасників перевізного процесу та розширила пропускну спроможність в напрямку трьох портів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті УЗ.

«Укрзалізниця розробила та впровадила сучасні методи організації контейнерних поїздів для максимального задоволення потреб усіх учасників перевізного процесу та розвитку контейнерного бізнесу як вертикалі роботи компанії», - йдеться у повідомленні.

Так, за словами директора департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Івана Хор’якова, компанія забезпечила прямий доступ всіх учасників транспортного ринку до власних фітингових платформ (спеціальна платформа для перевезення великих контейнерів - ред.) шляхом укладення єдиного договору про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом.

«Це, в свою чергу, виключить необхідність укладення кількох договорів з різними структурними підрозділами Укрзалізниці та підвищить швидкість організації перевезень», - зазначив Хор’яков.

Крім того, він додав, що компанія перейшла до прозорого механізму ціноутворення на перевезення контейнерів, встановивши вартість використання власної фітингової платформи у 485 грн (без ПДВ), що абсолютно відповідає ринковій ціні.

Також для спрощення організації контейнерних перевезень Укрзалізниця виключила множинні норми поняття «контейнерний поїзд».

«Відповідно до норм Збірника тарифів встановлено, що це поїзд, який складається з вагонів з контейнерами, в які завантажено 50 контейнерів у 20-футовому еквіваленті. Оновлене спрощене поняття вже введене у договір про надання послуг з організації перевезень вантажів залізничним транспортом», - йдеться у повідомленні УЗ.

Велика робота була проведена і в напрямку вдосконалення технології організації контейнерних поїздів. Відтепер користувачі послуг мають можливість самостійно визначити метод, за яким їх перевезення буде організовано. Замовники послуг можуть обрати контейнерний поїзд з узгодженим скороченим терміном доставки і швидкістю, розрахованими згідно з умовами відповідного договору про надання послуг (мінімальне значення 480 км/добу). Замовник має право погодити менший термін доставки (з розрахунку більшої швидкості) при достатній пропускній спроможності залізниць.

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Фахівці Укрзалізниці підкреслюють, що гнучкість в організації процесу контейнерних перевезень залізничним транспортом та максимальне його удосконалення принесуть позитивний економічний ефект як для компанії, так і для її клієнтів.

Крім того, на сайті УЗ повідомляють про збільшення пропускної спроможності у напрямку морських портів України, зокрема протягом жовтня 2020 року провели ремонтні роботи та відкрили рух на станціях: Жовтнева (Миколаїв) – 3 колії; Берегова (Одеська обл.) – 2 колії та 2 стрілочних переводи та Чорноморськ-Порт – 4 стрілочних переводи. До кінця 2020 року заплановані ремонтні роботи та подальше збільшення пропускної спроможності припортових станцій Берегова, Ізмаїл, Жовтнева, Прибузька.