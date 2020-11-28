Посли G7 прокоментували приватизацію державних активів в Україні
Укрінформ
Посли країн G7 під час зустрічі з головою Фонду державного майна підтвердили свою підтримку прозорої та справедливої приватизації державних активів.
Про це, як передає Укрінформ, повідомляється у Твіттері американського головування у Групі послів G7.
"Посли країн G7 зустрілися з головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком і підтвердили свою підтримку прозорої та справедливої приватизації державних активів, відзначаючи вражаючий прогрес, досягнутий ФДМУ за минулий рік", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що "приватизація - важлива реформа, яка зменшить корупцію та відкриє нові можливості для розвитку економіки".
Як повідомляв Укрінформ, посли G7 закликали Україну продовжити реформу Укроборонпрому.