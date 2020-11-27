Мала приватизація за 10 місяців принесла майже 3 мільярди – Мінекономіки

Мала приватизація державного та комунального майна протягом 2020 року забезпечила 2 733 млн гривень надходжень до бюджетів різних рівнів.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко розповів на конференції «Як стимулювати інвестиції в економіці та підвищити ефективність управління державними ресурсами?», повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Петрашко зазначив, що наступного року сподівається на значне збільшення цього показника та початок великої приватизації.

«Ефективне управління державними ресурсами відіграє надзвичайно важливу роль. Це і запорука збільшення надходжень до держбюджету, і покращення соціально-економічного життя, і підвищення довіри до держави в цілому», - прокоментував міністр.

Під час панелей онлайн-конференції були детально проаналізовані основні напрями в реформі управління державними ресурсами, а саме: приватизація, оренда державної та комунальної власності, ринок необробленої деревини, реалізація активів банків-банкрутів, продаж будь-якого майна, нерухомості, автомобілів, земельних ділянок, акцій, цінних паперів юридичних та фізичних чи юридичних осіб, які перебувають у стадії банкрутства, продаж арештованого майна.

«Зараз всі ці напрями мають прозорий та публічний доступ до державних ресурсів через систему Прозорро.Продажі. Система забезпечує конкуренцію, транспарентність, відкриті і чесні торги», - зазначив урядовець.

Конференцію було організовано ДП «Прозорро.Продажі», за підтримки Мінекономіки, Міндовкілля та Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». У заході взяли участь народні депутати - члени профільних комітетів Верховної Ради, представники центральних органів влади, бізнес-асоціацій та експерти.

Фото: пресслужба Мінекономіки