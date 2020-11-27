Українська ГТС наразі може бути оптимально використана лише для транзиту - фахівець

Українська газотранспортна система була побудована для транспортування газу і транзит - наразі єдиний спосіб для її оптимального використання.

Про це під час дискусії «П’ять років газової незалежності України" сказала керівник напряму з міжнародної діяльності та роботи з державними органами ТОВ «Оператор ГТС України» Ольга Бєлькова, повідоямляє кореспондент Укрінформу.

«ГТС була побудована саме для транзиту. І ніяким іншим чином вона на сьогодні не може бути використана оптимально. Приблизно 80% доходів отримується із зовнішніх джерел: за рахунок транзиту і трейдерів, які працюють з нами, щоб переважно постачати газ з Росії в ЄС", - сказала Бєлькова.

За її словами, якщо російські газові проєкти будуть реалізовані, це стане викликом.

"Залишити так як є (80% фінансування із зовнішніх доходів) - це надзавдання. Операційна спроможність ГТС така, що без великих обсягів транспортування газу вона не буде ефективною", - наголосила Бєлькова.

Раніше керівник ОГТСУ Сергій Макогон заявляв, що у разі, якщо російський "Газпром" за 5 років не продовжить контракт на транспортування газу територією України, ТОВ "Оператор ГТС" буде оптимізовувати ГТС та потужності компресорних станцій. Максимальна потужність ГТС становить 145 млрд кубометрів на рік. Це близько 80% всього європейського експорту від "Газпрому".

Читайте також: Оператор ГТС перейде на вимірювання газу у одиницях енергії з 2021 року

Як повідомлялося, 30 грудня 2019 року Україна і РФ домовились про транзит російського газу через українську газотранспортну систему протягом 5 років з можливістю продовжити контракт ще на 10 років. Угода також передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд кубометрів (178 млн кубометрів на добу) в 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн кубометрів на добу) у 2021 - 2024 роках.

Щоб забезпечити транзит після 2019 року сторони підписали низку угод: міжоператорську угоду між ПАТ "Оператор ГТС України" та ПАТ "Газпром" (interconnection agreement), договір про організацію транзиту між "Нафтогазом" та "Газпромом" (фіксує умови та обсяги транзиту на найближчі п’ять років) та мирову угода між "Нафтогазом" та "Газпромом" про відмову від взаємних претензій за контрактами 2009 року.

РФ у свою чергу намагається завершити проєкт будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України. Україна виступає проти будівництва цього газогону. Противниками російського газопроводу є також США, Польща і країни Балтії. Сенат конгресу США включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 до проєкту оборонного бюджету. На цей час роботи щодо спорудження газогону призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, з листопада 2015 року блакитне паливо надходить в Україну за контрактами виключно з країн Європейського Союзу. Україна не має контракту на постачання газу з РФ.

За 10 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранспортував 15,2 млрд кубометрів газу з Європи в Україну на замовлення своїх клієнтів. Це на 14% (1,9 млрд кубометрів) більше за аналогічний показник минулого року та на 23% перевищує середню позначку відповідних періодів у 2016-2019 рр.