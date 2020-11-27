Середня зарплата за рік зросла на 13,5% - хто отримує найбільше

Середня номінальна зарплата українців за жовтень 2020 року була на 13,5% більшою за ту, яку вони отримали за жовтень 2019 року, і становила 12 174 грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у жовтні 2020 року становила 12 174 грн, що у 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (5 000 грн). Порівняно із вереснем 2020 року розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,5%, а за останні 12 місяців (відносно жовтня 2019 року) – на 13,5%.

Найбільша середня номінальна зарплата за минулий місяць була у працівників сфери фінансової та страхової діяльності — в середньому 20 511 грн (на 4,8% більше, ніж за жовтень 2019 року). На другому місці за цим показником — галузь інформації та телекомунікацій (20 060 грн, на 17,6% більше), на третьому — професійна, наукова та технічна діяльність (16 793 грн, на 15,7% більше).

Найменші середні номінальні зарплати за жовтень 2020 року були у сферах тимчасового розміщування й організації харчування (6 960 грн, на 1,0% менше, ніж за жовтень 2019 року), операцій з нерухомим майном (9 388 грн, на 6,5% більше), освіти (9 559 грн, на 17,7% більше).

Як повідомлялося, за даними Держстату, середня номінальна зарплата за жовтень 2019 року становила по Україні 10 727 грн, що на 16,4% більше, ніж за жовтень 2018 року.