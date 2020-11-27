Уряд активізував роботу над проєктами угод на розподіл продукції - Укргазвидобування

З кінця жовтня була активізована робота над проєктами угод на розподіл продукції (УРП).

Як передає Укрінформ, про це повідомиляє пресслужба Укргазвидобування.

«З кінця жовтня, завдяки участі Прем’єр-міністра України, робота над договорами набула нової швидкості і якості. Фактично за місяць ми зняли всі принципові питання і вийшли на фінальний етап. Тепер справа за формальними погодженнями угод і, згідно із законодавчими вимогами, це треба зробити максимум на початку січня. В умовах, коли ключові українські родовища виснажені, освоєння нових, перспективних активів не можна далі відкладати», – зазначив директор дивізіону «Нафтогаз Розвідка та Видобування» Олександр Романюк.

АТ «Укргазвидобування» передало на остаточне погодження спеціальної Міжвідомчої комісії проєкти угод на розподіл продукції (УРП) за чотирма нафтогазовими ділянками – Балаклійською, Іванівською, Бузівською і Берестянською. У кризових умовах, компанія підтверджує готовність протягом перших 5 років інвестувати у їх розробку 3,6 млрд грн.

Відповідно до угод, Нафтогаз зобов’язується у перші 5 років провести 3D сейсмічну розвідку на площі 1,55 тис. кв км і пробурити 12 розвідувальних свердловин. Загальний обсяг інвестицій має сягнути 3,6 млрд грн.

У тому числі, Нафтогаз візьме на себе весь обсяг зобов’язань з освоєння Балаклійської та Іванівської ділянок, які раніше планував розділити з іноземним партнером. Канадська компанія Vermilion Energy, спільно з якою Нафтогаз виграв конкурси на ці площі, вирішила не брати участі у проєктах з огляду на суттєве зниження цін на газ і нафту порівняно з 2019 роком, пандемію коронавірусу та глобальний економічний спад.

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Як повімдомлялося, Нафтогаз отримав право на укладення УРП за підсумками відкритих конкурсів у червні 2019 року. З того часу, протягом майже 1,5 року тривало погодження текстів договорів.

Кабінет Міністрів може укласти угоди з Нафтогазом, без участі Vermilion Energy, відповідно до частини 2 ст. 12 Закону України «Про угоди про розподіл продукції». У ній говориться, що «у разі відмови одного з інвесторів від укладення угоди вона за погодженням сторін може бути укладена з іншими її учасниками після внесення відповідних змін до тексту угоди».