В Україні назвали нову прибуткову нішу у садівництві

Промислове вирощування жимолості тільки починається у всьому світі, та й в самій Україні таких плантацій поки що небагато. Однак у сусідній Польщі було закладено вже 3 тис. га жимолості.

Про це повідомив заступник директора з наукової роботи інституту садівництва НААН Олександр Ярещенко на сторінках інтернет-спільноти «Жимолость: Що? Де? Коли?», пише https://agronews.ua.

За його словами про це йшлося під час першої онлайн-зустрічі по жимолості. В зустрічі взяли участь 65 учасників з 12 країн, зокрема з РФ, Канади, Польщі, Китаю та Австралії.

«Головний висновок – у всіх все тільки починається, хоча 3 тис. га жимолості у Польщі – це ще той початок. Жимолость почали вирощувати навіть у західній Австралії. Правда, обсяги поки що аматорські. Через нестандартні погодні умови, що спричинили повторне цвітіння, скрізь – від Польщі до Томська – був дуже суттєвий недобір врожаю. Лише канадські сорти не цвіли повторно і були з нормальним врожаєм», – пише експерт.

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Майбутнє жимолості – за механізованим збиранням і переробкою. На свіжий ринок наразі продається 15-20% відсотків вирощеної ягоди.

Дуже актуальною є селекція нових сортів, у першу чергу з покращеним смаком і лежкістю, а також можливістю збирання комбайном.