Розтрата в «Укркосмосі»: ВАКС дослідив уже 80 томів доказів

У справі стосовно екскерівника «Укркосмосу» та його позаштатного радника, які обвинувачуються у розкраданні понад $8 млн, досліджено вже 80 томів доказів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба САП у Фейсбуці.

“26 листопада 2020 року за участю прокурора САП у Вищому антикорупційному суді продовжилось дослідження доказів у справі стосовно колишнього директора держпідприємства «Укркосмос» та його позаштатного радника, які обвинувачуються у розкраданні понад $8 млн коштів, що були надані канадською державною фінансовою інституцією для виготовлення, виведення на орбіту та запуску Національного супутника "Либідь", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на засіданні колегія суддів ВАКС дослідила 23 томи письмових доказів, заявлених прокурором.

Як зазначається, у справі на сьогодні досліджено 80 зі 110 томів матеріалів.

Наступне засідання призначено на 14:00 16 грудня 2020 року.

Як повідомлялося, 4 грудня 2018 року детективи НАБУ повідомили двом особам про підозру у причетності до заподіяння $8,245 мільйона збитків ДП "Укркосмос": колишньому позаштатному раднику гендиректора Державного космічного агентства і довіреній особі.

Як встановило слідство, впродовж 2011-2014 років підозрювані організували схему, в результаті якої вивели за кордон та легалізували 8,245 млн доларів, наданих у межах кредиту Експортного агентства Канади та призначених для будівництва ракети-носія на потужностях державного підприємства «Виробниче об'єднання «Південмаш».

Унаслідок таких дій було зірвано запуск першого українського супутника «Либідь» як однієї зі складових побудови Національної супутникової системи зв’язку України.

30 січня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили колишньому керівнику ДП «Укркосмос» про підозру у зловживанні службовим становищем.

13 лютого 2019 року розслідування завершено. 26 вересня 2019 року - обвинувальний акт стосовно двох осіб скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду справи по суті.