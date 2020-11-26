Кабмін планує сьогодні схвалити проєкт бюджету-2021до другого читання

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд планує на позачерговому засіданні схвалити проєкт держбюджету-2021 до другого читання.

Про це він сказав, відкриваючи позачергове засідання Кабміну, передає кореспондент Укрінформу.

"Головне питання сьогоднішнього порядку денного - це затвердження до другого читання проєкту Державного бюджету на 2021 рік", - сказав Шмигаль.

Він додав, що держбюджет залишається збалансованим та реалістичним до виконання.

Доходи у проєкті передбачені в сумі 1 трильйон 92 млрд грн, видатки - 1 трильйон 328 млрд грн, сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону про держбюджет-2021 і направив його на розгляд Ради. Парламент 5 листопада ухвалив документ у першому читанні. Відповідно до норм Бюджетного кодексу, ВР має до 1 грудня ухвалити цей документ у цілому як закон.