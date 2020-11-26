Правління АТ «Укрзалізниця» затвердило договір про допуск приватних локомотивів до роботи на залізниці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що йдеться про реалізацію експериментального проєкту із допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування, який впроваджує Мінінфраструктури.

«Укрзалізниця погодила договір про допуск приватних локомотивів до роботи на залізниці. І ми в очікуванні виходу перших приватних компаній на колії УЗ. Розраховую, що договір буде укладено якнайшвидше», - зауважив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Першим учасником експерименту було визначено ТОВ «Українська локомотивнобудівна компанія», яка здійснюватиме курсування приватних локомотивів одразу на 9 дільницях залізниці на Західній Україні.

За словами Криклія, відбір учасників для участі в експериментальному проєкті триває, а інтерес з боку ринку виявився значним.

«Завдяки йому ми зможемо протестувати функціонування ринку залізничних перевезень в умовах роботи декількох залізничних перевізників. Також це дозволить відпрацювати технічні та технологічні особливості реалізації доступу до залізничної інфраструктури та дослідити ризики в організації безпеки руху під час експлуатації приватних поїздів на залізничній мережі загального користування», - пояснив міністр.

Зазначається, що Міністерство інфраструктури продовжує реалізовувати плани, визначені Президентом, щодо створення конкурентного ринку залізничних перевезень. Розвиток такого ринку, ліквідація монополії УЗ та створення рівноправного доступу до залізничної інфраструктури є також одним із зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів у грудні 2019 року прийняв постанову «Про реалізацію пілотного проєкту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування». Окрім вирішення проблеми нестачі тягового рухомого складу, метою проєкту є також перевірка готовності компаній до відкриття ринку залізничних перевезень.