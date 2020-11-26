Тваринники швидко адаптувалися до обмежень у зв'язку з COVID-19 – Мінекономіки

Українські тваринники та переробники сільгосппродукції швидко адаптувалися до карантинних умов і суттєвих збоїв, пов’язаних з пандемією.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький під час щорічного Форуму Агробізнесу, повідомляє інформаційно-аналітичний портал АПК України.

Заступник міністра зазначив, що цього року українське сільське господарство зазнало впливу двох форс мажорів: COVID-19 та несприятливі погодні умови. Особливо чутливими до пандемії виявилися малі виробники, які реалізують свою продукцію, перш за все, овочі, фрукти, ягоди – на ринках.

«Якщо ми говоримо про виробництво продукції тваринництва та переробку, то всі виробники швидко адаптувалися, забезпечили необхідні протиепідемічні заходи, і суттєвих збоїв, пов’язаних з пандемією, не було. Також не було жодних обмежень з точки зору експорту української с/г продукції», - констатував Висоцький.

Він додав, що на фізичні обсяги виробництва як зернових, так і олійних культур мали значний вплив нетипові погодні умови цього року. Якщо говорити про перспективу 2021 року, стан озимих культур, за даними урядовця, в більшості випадків задовільний.

Учасники Форуму також обговорили ступінь готовності сільгоспвиробників до відкриття ринку землі. За словами заступника міністра, найбільшу підготовку необхідно зробити, перш за все, громадам – провести інвентаризацію та виготовити документацію на землю сільськогосподарського призначення комунальної або державної форми власності.

«Важливим в рамках запуску ринку землі також є фіксація переважного права сільгоспвиробників на землю, яку вони обробляють, для збереження комплексності їх діяльності. Вже підготовлено до другого читання відповідний законопроєкт №2194, який фіксує переважне право на землю та захищає права орендарів та фермерів. Крім того, важливим є залучення фінансування під купівлю землі та забезпечення відповідної державної підтримки», - наголосив Висоцький.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 28 квітня 2020 року підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», який Верховна Рада ухвалила 31 березня.

Зокрема, законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільгосппризначення площею до 100 га можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тис. га землі. Заборонено продаж державних та комунальних земель. Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати право купувати землю іноземцям, вирішуватиметься на референдумі.