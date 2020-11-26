Людство має навчитися розумно використовувати ресурси планети - Шмигаль

Суспільство має навчитися розумно використовувати ресурси планети, зберігати їх, надихаючи нові покоління на прогрес зі сталим розвитком.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час заходу «Партнерство заради сталого розвитку-2020» з нагоди 20-ї річниці Глобального договору ООН, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

За словами глави уряду, протягом останнього століття людство ставилося до природних ресурсів без розуміння складності їх відновлення та наслідків від надмірного споживання. «Тому сьогодні ми маємо природні катастрофи, зміну клімату, пандемії. На жаль, людству не вдалося ще зупинити або однозначно зменшити надмірне споживання, але принаймні на глобальному рівні ООН визначило Цілі сталого розвитку», — зазначив Шмигаль.

Як він підкреслив, розв’язати глобальні проблеми силами лише державних органів неможливо, і тут необхідні спільні зусилля різних стейкхолдерів: влади, бізнесу, громадян, громадських організацій тощо.

Прем'єр-міністр подякував бізнесу та громадським організаціям за допомогу в боротьбі з пандемією. «Це прояв соціальної відповідальності і бажання спільного розв’язання проблем. Нашим завданням є забезпечення рівних прав і можливостей всім категоріям громадян, що вимагає більшої ефективності від нас усіх», — наголосив Шмигаль.

Він також привітав переможців конкурсу «Партнерство заради сталого розвитку», який започаткувала українська мережа 3 роки тому, та побажав усім учасникам креативних та інноваційних проєктів.

Глобальний договір ООН є ініціативою Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй, що мобілізує компанії для побудови своєї діяльності та стратегій на основі десяти універсальних принципів у галузі прав людини, праці, навколишнього середовища та боротьби з корупцією.

Фото: КМУ