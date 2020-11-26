Міненерго направило уряду концепцію реформування вугільних регіонів

Міністерство енергетики подало на затвердження уряду Концепцію реформування вугільних регіонів.

Про це під час брифінгу повідомив в.о. міністра енергетики Юрій Бойко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора надіслали уряду концепцію реформування вугільних регіонів. На мій погляд, це досить збалансований підхід до вирішення проблем вугільних регіонів. Реалізація цього плану дозволить збалансовано і комплексно вирішити проблеми, які виникають при закритті шахт, зокрема й низку соціальних проблем, що виникають у цих регіонах", - сказав Бойко.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт Концепції реформування вугільної галузі передбачає розподіл шахт на три групи. Перша група – шахти, що підлягають інтеграції з ПАТ «Центренерго» і є його ресурсною базою. Друга – шахти подвійного призначення, збут яких не обмежується виключно тепловими генераціями. Третя група шахт – такі, що будуть пропонуватися до приватизації не лише як вугледобувні підприємства, а й як цілісні майнові комплекси, які можна використовувати для іншої господарської діяльності.

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Міненерго спільно з міжнародними партнерами планує запуск пілотних проєктів трансформації шахт. Зараз розглядаються такі варіанти: шахта «Великомостівська», яка розташована на заході країни, в місті Червоноград, та потенційно може стати потужним туристичним кластером, а також шахта «5/6» в місті Мирноград Донецької області, що має потенціал технологічного кластеру.