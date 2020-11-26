Міненерго планує погасити поточні борги перед виробниками ВДЕ до кінця року

Погашення заборгованості за товарну продукцію виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) має завершитися до кінця року.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив в.о. міністра енергетики Юрій Бойко.

"Серед першочергових задач, які потрібно вирішити у цьому році, я би відніс фінансову стабілізацію із погашенням тих боргів, які передбачено меморандумом між урядом України та виробниками електроенергії з альтернативних джерел... У нас є всі передумови, щоб його виконати. За серпень-вересень товарна продукція оплачена у повному обсязі. Я впевнений, що так буде і надалі", - сказав Бойко.

За його словами, Міненерго має реалістичний план реалізації цих планів.

"Прийнято Верховною Радою законопроєкт, який дозволить ПрАТ "НЕК "Укренерго" отримати державні гарантії, щоб залучити ресурс, який потім буде спрямований на погашення боргів. Ми перебуваємо у тому графіку, який є абсолютно реалістичним з точки зору залучення цих коштів. Заборгованість перед виробниками "зеленої" енергії становить 9 млрд грн. За нашими оцінками, необхідно залучити 11,3 млрд грн", - відзначив Бойко.

Разом з тим, він визнав, що інші кроки, спрямовані на погашення заборгованості виробникам електроенергії з ВДЕ, реалізувати скоріше за все не вдасться. У майбутніх періодах, ймовірно, може бути здійснений випуск "зелених" облігацій для "Укренерго".

"У 2021 році ринок повинен спрацювати балансовано. Що треба зробити у першу чергу? Треба створити однакові умови роботи для державного і приватного сектору, передбачити торгівлю електричною електроенергією на ринку двосторонніх договорів виключно через електронні майданчики за зрозумілими прозорими правилами із зрозумілим ціноутворенням", - вказав в.о. міністра.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України 10 червня 2020 року підписав "Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики". Документ передбачає, що виробники електроенергії з ВДЕ приймають умови добровільної реструктуризації "зелених" тарифів, тобто їх зменшення. При цьому українська влада бере зобов’язання вживати всіх заходів для своєчасної поточної оплати ДП "Гарантований покупець" та погашення наявної заборгованості перед виробниками ВДЕ, які зголосилися на реструктуризацію.

Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" був ухвалений Верховною Радою 21 липня. Цей документ дозволив, зокрема, зменшити розмір «зелених» тарифів для об’єктів, введених в експлуатацію з 1 липня 2015 року до 31 грудня 2019 року: на 10-15% для сонячних електростанцій та на 7,5% – для вітрових електростанцій.