НБУ оновив вимоги до касових операцій банків та інкасаторських компаній

Національний банк України осучаснив низку норм, пов’язаних із проведенням касових операцій банків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, під час касових операцій для ідентифікації та верифікації клієнта чи його представника банки зможуть використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку "Дія" (у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку з питань здійснення банками фінансового моніторингу).

Також, спрощується процедура приймання банками на дослідження сумнівних щодо справжності та платіжності банкнот та монет національної валюти та банкнот іноземної валюти. У відповідній довідці замість паспортних даних клієнт має надати контакту інформацію (номер телефону та електронну адресу).

На інкасаторські компанії будуть поширені окремі вимоги, які раніше стосувалися тільки банків. Ідеться про необхідність вилучення і передавання сумнівних банкнот для проведення досліджень до Національного банку, а також про вилучення та передавання до правоохоронних органів банкнот, зафарбованих спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання у спецпристрій для зберігання цінностей.

На думку Нацбанку, такі новації сприятимуть спрощенню касових операцій банків, а також покращенню якості готівки національної валюти, що перебуває в обігу.

Відповідні норми містить постанова правління Національного банку України від 23 листопада 2020 року №148 "Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні", що набирає чинності з 1 грудня 2020 року.