Нафта дорожчає через дані про запаси у США і випробування COVID-вакцин
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 48,89 за барель, що на $ 0,28 (0,58%) вище ціни на момент закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $ 45,92 за барель, що на $ 0,21 (0,46%) вище рівня попередніх торгів. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 48,61 і $ 45,71 відповідно.
Запаси нафти у США минулого тижня знизилися на 754 тис. барелів - до 488,72 млн бар., за даними Управління енергетичної інформації (EIA), тоді як аналітики очікували зростання на 127 тис. бар. На терміналі в Кушингу запаси впали на 1,7 млн барелів. Запаси бензину зросли на 2,18 млн барелів і становлять 230,15 млн бар., дистилятів - зменшилися на 1,44 млн барелів, до 142,63 млн бар.
«Це сприятливий звіт, але не надто оптимістичний. Якщо і є якесь розчарування, то це цифри по бензину. Воно не було повною несподіванкою, тому що дедалі більше людей залишаються вдома», - сказав Рейтер Філ Флінн, старший аналітик Price Futures Group у Чикаго.
Ціна на нафту продовжує зростати, оскільки ринки очікують повернення світової економіки до нормального стану, а попит на паливо відновлюється до рівнів, що передували пандемії. Оскільки зараз готується до публічного випуску ряд вакцин проти COVID-19, інвестори сподіваються, що в 2021 р. економічні умови повернуть попит на нафту на звичайний рівень.
Обнадійливі результати випробування вакцин «відсувають побоювання з приводу тривалих заходів стримування та спонукають спекулятивне співтовариство до зростання купівель», - йдеться в повідомленні Citigroup Global Markets. Водночас «не можна виключати відкат на тлі менш стійкого попиту в найближчій перспективі», - йдеться в документі.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 48,54 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 48,73 долара за барель, що на 20 центів вище рівня закриття торгів ($ 48,53).