Нафта дорожчає через дані про запаси у США і випробування COVID-вакцин

Ціни на нафту підвищуються п'яту сесію поспіль у четвер, 26 листопада, після несподіваного зниження запасів у США минулого тижня й оптимізму з приводу вакцинації від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 48,89 за барель, що на $ 0,28 (0,58%) вище ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $ 45,92 за барель, що на $ 0,21 (0,46%) вище рівня попередніх торгів. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 48,61 і $ 45,71 відповідно.

Запаси нафти у США минулого тижня знизилися на 754 тис. барелів - до 488,72 млн бар., за даними Управління енергетичної інформації (EIA), тоді як аналітики очікували зростання на 127 тис. бар. На терміналі в Кушингу запаси впали на 1,7 млн ​​барелів. Запаси бензину зросли на 2,18 млн барелів і становлять 230,15 млн бар., дистилятів - зменшилися на 1,44 млн барелів, до 142,63 млн бар.

«Це сприятливий звіт, але не надто оптимістичний. Якщо і є якесь розчарування, то це цифри по бензину. Воно не було повною несподіванкою, тому що дедалі більше людей залишаються вдома», - сказав Рейтер Філ Флінн, старший аналітик Price Futures Group у Чикаго.

Ціна на нафту продовжує зростати, оскільки ринки очікують повернення світової економіки до нормального стану, а попит на паливо відновлюється до рівнів, що передували пандемії. Оскільки зараз готується до публічного випуску ряд вакцин проти COVID-19, інвестори сподіваються, що в 2021 р. економічні умови повернуть попит на нафту на звичайний рівень.

Обнадійливі результати випробування вакцин «відсувають побоювання з приводу тривалих заходів стримування та спонукають спекулятивне співтовариство до зростання купівель», - йдеться в повідомленні Citigroup Global Markets. Водночас «не можна виключати відкат на тлі менш стійкого попиту в найближчій перспективі», - йдеться в документі.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 48,54 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 48,73 долара за барель, що на 20 центів вище рівня закриття торгів ($ 48,53).